和泰車(2207)強攻商用車市場，今日一口氣發表符合新法規的各類大型貨車、中型貨車及市區物流主力的中小型貨車等多款新車型，和泰汽車將以最完整的六期全系列新車正式登場展開銷售，今年力拚在3.49噸(含)以上商用車市場成為年度銷售冠軍。

HINO商用車台灣總代理和泰車，在11月11日發表日野六期新車，除了符合大型柴油車六期排放法規，並提前對應2022年1月實施的車輛安全法規。本次發表的新車涵蓋從最大聯結總重達46噸的各類大型貨車、曳引車，能確保中長程運輸載重的中型貨車及市區物流主力的中小型貨車，另外新增多款符合市場需求的引擎動力配置及特裝車型。同時也發表全新寬幅式大客車及低地板公車，提供完整的六期全系列新車，積極搶攻市場。

和泰汽車總經理蘇純興宣誓，將以全新六期新車及Total Support的服務挑戰台灣商用車市場銷售No.1的地位。HINO品牌車輛的新車登錄實績，自今年1月以來即居於市場領先地位。加上HINO六期新車上市助攻，有望取得2021年3.49噸(含)以上商用車市場年度銷售冠軍。

本次新車發表會，和泰汽車總經理蘇純興也宣布品牌經營策略，未來HINO品牌將以Total Support(全方位支持)為經營方針，並以4 Support為策略核心。包括Full Line-up持續完善HINO品牌商品線，提供各行各業所需的車型；Full Value-Chain，整合集團價值鏈，提供顧客全方位服務；Full Connect：宅經濟與電商快速成長，將陸續導入HINO專屬運行管理系統及集團ONE-ID整合機制，提供全新的數位應用工具，為顧客帶來更加智能便利的管理。Full Service，強化鈑噴服務、標準化據點軟、硬體設施，並展開新型態服務網路佈建，為強化顧客服務奠定基礎。