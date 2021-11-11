大陸官媒央視日前稱美國要求半導體廠商交出關鍵資料是「勒索」，還說，美方動用國家機器打壓他國企業是慣用手段，表面上強調，廠商提交資料可強化「供應鏈透明度」，但實際上是為掩飾其實現半導體霸權的目標。對於陸媒指控「勒索」，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9日斥為「可笑」，還強調是半導體廠自願提供，他們都願意配合。

今年9月下旬，美國政府為解決全球晶片危機，強勢要求半導體廠提供訂單、庫存量等商業機密數據，最後期限是11月8日；美方強調，提供資料是自願性的，因為這些資訊對於強化供應鏈透明度十分重要。包括台積電、三星和SK海力士都證實，已於本月8日向美方提交相關資料。

央視9日以《美國向多家半導體企業勒索機密數據 意欲何為？》為題報導指出，在美國，晶片荒已經迫使諸多車企及其他製造業削減產能。9月底，美國通用汽車有6家工廠停產，福特也宣布部分車型限產，很多工人面臨失業。

受疫情影響，引發晶片缺貨潮，讓各國紛紛開始重新審視本土晶片產業鏈。而修復供應鏈，重奪晶片霸主地位，是美國目前最關心的問題之一。美國迫切希望通過半導體產業回流到美國，把晶片產業做大，使美國在高科技領域取得控制權，但美國的做法不是加大投資進行研發，而是對其他晶片企業進行施壓，逼他人就範。

韓國漢陽大學電子工程系教授樸在根表示，美國的做法等於公開企業最基本的銷售價和成本價，若洩漏給競爭對手或是買方企業，情況會非常糟糕。

報導提到，美國政府以提高晶片「供應鏈透明度」為由，實際是為了掩飾其實現半導體霸權的目標；此外，美方動用國家機器打壓他國企業是慣用的手段，如日本東芝、法國阿爾斯通等公司都曾遭受過美方的蠻橫打壓，美方標榜所謂公平競爭的虛偽性暴露無遺，嚴重損害美國的國家信譽和形象。

針對大陸官媒指控，美國要求半導體廠商提供晶片業務資訊是「勒索」機密。美國商務部長雷蒙多回應，「過去幾周我和幾家半導體公司CEO通過話，請他們配合，並交出我們要的資料，說這是勒索『太可笑』，因為廠商都是自願提供資料。」

雷蒙多也否認，美國計畫使用收集來的資料，對大陸實施制裁。