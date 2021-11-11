在房地產股、金融股帶動下，A股11日午後轉強。滬指11日收報3532.79點，漲1.15％，成交額人民幣（下同）4648億元。深成指收報14699.74點，漲1.27％，成交額6584億元。創業板指收報3433.24點，漲0.99％，成交額2971億元。科創50指數收報1437.15點，漲1.18％，成交額572億元。
滬深兩市成交額連續第15個交易日破1兆元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入近124億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入86億元。
華爾街見聞報導，盤面上來看，房地產股掀漲停潮，招商蛇口、泰禾集團、陽光城等10多股漲停，萬科A放量大漲超9％。券商、銀行等權重股集體走強，廣發證券封漲停，東方證券、平安銀行等紛紛大漲，帶動上證50指數漲近2％。
元宇宙概念股繼續活躍，恒信東方、風語築等多股漲停。半導體股表現較佳，芯源微20CM漲停，北方華創大漲創新高。
主要行業ETF多數上漲，房地產ETF漲6.6％，金融ETF漲超3％，證券ETF漲近3％，半導體ETF漲2.6％。
另外，11日大陸商品期貨多數收漲，熱卷漲停，純鹼漲逾8％，螺紋漲逾7％，線材、鐵礦、焦炭、焦煤漲逾6％，矽鐵、玻璃、滬錫漲逾5％；苯乙烯、原油、燃油跌逾2％。
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