警消11日接獲民眾報案，指在馬場町河濱公園河畔發現1具浮屍，警消現已將遺體打撈上岸，初查為30至50歲男性，身分正在進一步確認中，發現死亡時間約2日，疑似為9日在大同區承德路悶死母親後，在台北橋墜橋落水的江姓男子，目前正在釐清案情當中。

根據調查，長期失業的江姓男子，與81歲老母同住北市承德路，前9日下午1點多，被民眾發現自台北橋上墜河，警方根據留在現場的機車，聯絡江男的兒子進入江男住處，赫見江母倒在客廳地板，口鼻被膠帶纏住，經送醫仍不治，警方調查後，不排除江男幫母親加工自殺，因江男目前生死未明，警方正積極找尋其下落，以釐清經過。

警方調查，52歲江男9日中午12點40分離家，1點多自台北橋墜河，橋邊留有拖鞋、機車，警方通知江男的兒子到場，兒子在車廂拿出鑰匙，進入父親住處，赫見奶奶倒臥客廳地板，口鼻被透明膠帶纏住，現場沒有遺書。

江的兒子告訴警方，父親因長期失業，且精神不太好，有服用相關藥物，近日疑病情加重，曾說「乾脆死一死」。加上81歲的奶奶罹患癌症，長期需要治療，父子間平時只會通電話，對於父親、奶奶同時離開，非常意外更無法置信。

警方表示，江母身上沒有外傷，住處門鎖完好，排除他人進入屋內外力因素，警消前日下午進入江家，第一時間拆除江母口鼻膠帶，發現她仍有些許氣息，立即送醫，經搶救仍不幸在9日下午5點多宣告死亡。警方昨日報請檢察官相驗，預定下周解剖。由於警方在拆下的膠帶進行採證後，並未發現江男的指紋，後續將調查膠帶到底是誰纏繞。檢警排除是江男幫母親加工自殺，後因情緒低落，萌生想不開念頭，現仍加緊尋覓落水的江男，調查釐清事發經過。

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