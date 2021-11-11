中州科大餐旅商務行銷系攜手觀光與管理學院，今年成立「職輔三創實驗室」，舉辦「香草餐飲三創嘉年華」創意輕食餐點DIY競賽展現教學特色及學生學習成果，賽事要求參賽學員以1200元食材成本製作10份一套三式的輕食餐點，學生以田尾鄉花卉特色，融入香草主題於競賽、創意商品中，令人驚艷。

中州科技大學「職輔三創實驗室」揭牌啟動，並舉辦香草餐飲三創嘉年華的創意輕食餐點DIY競賽，學生表現令人驚豔。（謝瓊雲攝）

「職輔三創實驗室」由校長黃思倫、副校長柴鈁武與多名校友共同揭牌，嘉年華活動並規畫了創意輕食餐點DIY競賽、畢業校友返校分享創業經驗，以及用生鮮香草主題特色串聯，由六門特色課程師生合力透過工作坊、創意商店，與創新商品設計微創業方式，展現餐旅商務行銷系人才培育特色成果。總統府國策顧問魏明谷、立委陳素月亦特地出席，關心學生的學習成果。

中州科大餐旅商務行銷系各具專業領域的老師們是「職輔三創實驗室」啟動的推手。（謝瓊雲攝）

創意輕食競賽由餐飲廚藝系童富源副教授指導，參賽學員以新鮮原味食材、多蔬果，有抹醬，口味甜鹹自行定義的創意展現方式，並可添加生鮮香草，呈現豐富活潑的嘉年華主題，作品令人驚豔，並邀請餐飲業負責人、主管擔任評審，針對餐點創意展現、味道、刀工及整體造型評選出前三名。

各特色課程成果發表，則結合田尾花鄉特色，融入香草主題於競賽、創意商品中，如生鮮香草屋，以生鮮香草葉設計紓壓忘憂飲、潤喉爽聲茶以及青春美顏茶，另外還有Mojito調酒飲品、甜點心室香草餅乾等。

觀光與管理學院王信文院長表示，「職輔三創實驗室」集合校內職輔教師、產官學界專家與教育部、勞動部職輔資源投入，以創新方式持續推動職輔工作，讓學生職涯發展方向更為清晰。