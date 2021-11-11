中國外交學院國際關係研究所教授李海東11日在大陸《環球時報》撰文指出，美國前國務卿希拉蕊2011年底發表強調「世界政治未來將由亞洲決定」的《美國的太平洋世紀》一文，進而開啟美國總體戰略大調整。至今，美國的亞太戰略先後經歷從「重返亞洲」到「亞太再平衡」，再到「印太戰略」等不同階段，已經整整10年。經歷三任總統實施和推進的美國亞太戰略目前看已入歧途，在此時間節點對其進行簡要總結恰當其時。

總的來看，美國政治菁英規畫的亞太戰略粗糙短視、脫離現實，枉顧美國民眾和亞太國家保和平求繁榮的核心訴求。過去10年不斷演進的亞太戰略觀念與實踐，彌漫著殖民思維、種族和文明優越、盲信武力等病態氣息，美方繼續固執推進只會導致亞太區域更嚴重的分裂和危機。

李海東表示，首先，美國過去10年邁向亞太的戰略，沒有改變冷戰後美國重大外交戰略因決策菁英嚴重誤判形勢和政策應對嚴重不當而招致失敗的不良循環。整個上世紀90年代，美國沒有充分利用「單極時刻」優勢地位以及俄羅斯內政轉型之機，著眼於鑄造根本性合作的對俄關係和歐洲整體持久和平格局，相反它卻忙於收割所謂眼前瑣碎勝利果實，短視地率先將中東歐等國納入自己的「勢力圈」之中，最終導致當前美俄關係的結構性衝突更趨尖銳、難以化解，歐洲實質上也再陷分裂。

21世紀頭10年，美國也沒有充分利用因遭受「9·11」恐怖襲擊而獲得的世界普遍同情或支持，聚焦於消除威脅各國安全的極端恐怖主義力量，相反卻在反恐過程中愚蠢地發起伊拉克戰爭，並癡迷於對阿富汗和中東地區國家進行一場「宏大民主改造」，這導致美國密集捲入區域極端混亂。而且現在，美國也已經在自身歷史上持續時間最長的戰爭中極富羞辱性地徹底潰敗。

李海東認為，其次，10年來美國推進的亞太戰略本質內核是大國地緣政治角逐，而這恰恰是區域內大多數國家極力抵制和反對的。歐巴馬政府啟動美國擺脫伊拉克、阿富汗戰爭泥潭而「重返亞太」的進程，試圖以防務、安全、經濟等諸領域的亞太區域多邊制度為紐帶，大搞針對中國的「亞太再平衡」戰略。彼時，美方推進以排擠中國區域經濟影響力為目標的TPP，通過渲染「中國威脅論」來強化美國聯盟在亞太地區的功能，直接導致亞太區域以經貿為核心的一體化進程遭遇曲折，區域秩序陷入動盪。

川普政府推出的「印太戰略」則徹底脫下「多邊」外衣，以貿易戰為核心紐帶，推動在產業政策、安全防務、國際規則制定、區域安全以及經濟架構建設等全領域，對華展開赤裸裸的打壓遏制。川普離任前解密了2018年即已制定的《美國對印太地區戰略框架》文件，這份文件更是直接暴露出美將對亞太國家政策完全納入到遏制中國整體戰略之內的布局。

李海東分析，第三，美國10年亞太戰略總體上的鮮明特徵是推進乏力、「外強中乾」。這與冷戰後美國癡迷於對外征伐導致持續衰退的整體實力與所尋求的目標顯著脫節有關，更與美國國內日益加劇的「整體危機」密不可分。

美國地緣政治大家布里辛斯基曾精準地指出，美國保持全球首要位置的前提是必須解決國內一系列嚴重問題。但現實情況是，美國高企的國債、漏洞百出的金融體系、與社會流動停滯相伴隨的收入差距急劇擴大、破敗的國家基礎設施、民眾對世界事務的無知、紊亂和高度極化的政治等10年前就已經被「點撥」清楚的難題，迄今為止不僅一個都沒解決，反而個個都在惡化。布氏指出的美國經濟實力、科技創新力、有利的人口結構及價值觀等層面「優勢」，則因美國社會不斷加劇的失序而備受困擾。國內整體危機無法化解反而持續惡化，直接導致了美國對外行為乏力的必然後果。