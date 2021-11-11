桃園八德和平路倉庫冒火焰 消防隊迅速控制住火勢 15:532021/11/11 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區和平路上一處工廠發生火警，消防隊目前正在搶救當中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防局表示，該倉庫內放置大量木材，至於起火原因還有待釐清。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市八德區和平路上一處倉庫發生火警，現場有火焰冒出，消防隊已派員前往救災，無人員受傷受困。 和平路上一處倉庫冒出火焰，民眾將現場畫面發上臉書，並提醒附近民眾「和平路過東西向高架橋後至桃和路，因火災封路請繞道，高架沿線住戶請緊閉門窗」。另有民眾直呼，聞到濃濃塑膠味。 消防局表示，下午2點54分接獲報案後已派消防分隊前往救災，下午3點14分火勢已控制住。據了解，該倉庫內放置大量木材，至於起火原因還有待釐清。 有豐食品捐贈新北消防水域救災器材及住警器 守護市民安全 台南塑膠加工廠工安意外 禦寒絲巾遭機械捲入 7旬婦命危搶救中 #倉庫 #消防隊 #一處 #現場 #救災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「蛋白區公共工程建築師」王銘顯台中建經分享十年甘苦 22:242021/11/10 財經 新竹縣研議 坡頭漁港設「海洋科技館」可行性 14:572021/11/10 生活 王銘顯暢談嘉義市立美術館新式木構造工法 02:282021/11/11 寶島 盧星華率桃榮 超前防疫守護國門 04:102021/11/10 產業特刊 桃園大廟建醮 11日禁壇除穢首度移師廟埕展武戲分平安水 21:312021/11/10 寶島 新安東京產、台灣樂天合作 打造虛擬保險平台 19:032021/11/09 財經 拜登撥款170億美元升級美國老舊港口 22:402021/11/10 財經 台中首座捷運共構宅開箱 捷運在我家門口 03:082021/11/10 寶島 雲林北港亞洲大樓列違樓 消防單位火災演練防範未然 15:242021/11/10 社會 失智男屋內燒螞蟻 花蓮民宅惡火2人成焦屍 1人送醫恢復生命 14:402021/11/09 社會 炎亞綸驚爆深夜車震影片曝光 女主角身份是她 23:132021/11/09 娛樂 社會熱門新聞 瑪莎惡少重毆男大生 醫曝「危險關鍵期」是否有後遺症？醫這樣說 - 社會 瑪莎惡少「淨水器二代」母親現身道歉：兒子不是暴躁的人 - 社會 瑪莎富少砸同袍 父談和解「我車上有棍子」這家教網懂了 - 社會 男大生遭暴打 鄰居談起富二代為人時回應耐人尋味 - 社會 彰化食品小開暴打男大生重傷 富商爸上午將出面道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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