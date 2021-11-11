消防局表示，該倉庫內放置大量木材，至於起火原因還有待釐清。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區和平路上一處倉庫發生火警，現場有火焰冒出，消防隊已派員前往救災，無人員受傷受困。

和平路上一處倉庫冒出火焰，民眾將現場畫面發上臉書，並提醒附近民眾「和平路過東西向高架橋後至桃和路，因火災封路請繞道，高架沿線住戶請緊閉門窗」。另有民眾直呼，聞到濃濃塑膠味。

消防局表示，下午2點54分接獲報案後已派消防分隊前往救災，下午3點14分火勢已控制住。據了解，該倉庫內放置大量木材，至於起火原因還有待釐清。