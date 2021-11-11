男大生不慎擦撞瑪莎拉蒂，被車主痛毆至重傷，而車主的身分也遭起底為百桂食品富二代，引起各界關注。對此，一名網友PO出該公司的徵才資訊大酸「只要勞工努力工作，老闆就能買超跑給兒子」，原來該公司要徵生產作業員與會計人員，但開出的月薪卻被網友們嫌棄太低，不過，也有人緩頰說，這個薪水在中南部還算合理。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出百桂食品的徵才資訊吐槽說「只要勞工很努力工作，月領24000元，老闆就能買瑪莎拉蒂給兒子開了，大家要共體時艱。」

從截圖畫面中可見，生產作業員的月薪為24000元起，工作內容是產品生產加工、檢驗與包裝出貨等；會計人員的月薪則是24000元至30000元，主要工作就是處理各種帳款與資產負債表等。兩個職位都是每天早上8點至下午5點上班、周休二日，且都需要有一年以上的工作經驗。

百桂食品富二代持球棒打人，公司徵才月薪曝光，網全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文引起網友熱烈討論，「會計月領24k是認真的嗎？」、「難怪有錢買瑪莎拉蒂」、「什麼鬼薪資，難怪可以爽買瑪莎拉蒂」、「你的努力會讓老闆明年換更好的車、更好的房」、「拿著棒球棍面試有加分嗎？還是直接錄取？」

不過，也有網友出聲緩頰說，台灣的低薪問題是常態，很多公司都是這樣，而且南部和北部的薪水本來就有差異，中南部的薪水本來就會偏低。另也有人表示，白天工作8小時的作業員幾乎都是領24000元的薪水而已吧，感覺差不多，並不是特例。