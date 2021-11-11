韓國藝人朴有天以東方神起出道，因演出《成均館緋聞》、《屋塔房王世子》等多部韓劇成為家喻戶曉的演員，然而2019年他捲入吸毒案，8月又爆出約粉絲玩3P，弟弟朴有煥也因涉毒遭逮，如今再傳出消息，朴有天經紀公司向法院申請「假處分」，禁止朴有天進行演藝圈內所有活動。

朴有天8月遭經紀公司Recielo反咬，指控他吃喝玩樂的花費都是報公帳，在聲色場合就花費高達1億韓元（約新台幣238萬元），公司還幫忙解決朴有天個人債務20億韓元（約新台幣476萬元），沒想到朴有天卻在和公司解除合約，加入日本一間企劃公司後，向日媒爆料Recielo貪汙，讓Recielo氣炸。

Recielo當時發表聲明，他們2020年1月1日和朴有天簽約，這期間不但處理朴有天的債務狀況，還幫對方辦見面會、發專輯、寫真書等等，沒想到卻真心換絕情，才會沉痛表示，「由於朴有天違反合約，Recielo不只受到傷害，還深感遭背叛，現如今還要承受名譽毀損，才會迫不得已發出聲明。」

Recielo不滿朴有天簽雙重合約，兩間公司的時間重疊到之外，更出言詆毀公司，氣得一狀告上法院，據韓媒報導，Recielo已經向法院申請「假處分」要求朴有天停止演藝活動，法院方面也首肯，因此朴有天即日起禁止進行任何演藝活動，直到判決正式出爐。