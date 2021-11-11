衛福部長陳時中去年赴私人餐會唱歌、喝酒的影片被流出，更有影片加碼爆料部長在室內違規吸菸，董氏基金會今天表示，有民眾為此致電詢問陳時中部長在室內違規吸菸一事，對此董氏基金會強調，肯定部長專業能力絕不會因個人吸菸行為而折損，但部長違反菸害防制法規定，在禁菸場所吸食菸品，依法應處2000元至1萬元的罰款。

董氏基金會表示，為了逐步終結已盛行百餘年的紙菸危害，38年來一步一腳印的結合產官學界，從教育宣導、立法修法等全面性推動菸害防制工作，與政府合力讓台灣吸菸人口從500多萬人降至260萬人。全球推動菸害防制，傳統紙菸銷量逐年下滑，菸商便遊說行銷強推新型菸品，來挽救其日益萎縮的菸品市場。

董氏基金會說，從部長室內違規吸菸的事件，我們可以知道戒除尼古丁的成癮有多麼的難為，貴為衛福部部長，一旦被尼古丁勾引，一樣難逃菸商的魔掌。

所以全國家長會長聯盟、台灣兒科醫學會與消基會等等126個健康組織籌組的「台灣拒菸聯盟」勇敢的站出來跟菸商對抗，積極推動「禁止電子煙、加熱菸」修法，不能讓台灣的年輕人再淪為新癮害世代。

董氏基金會強調，在菸害防制的推動上，全民只有一個敵人、一個加害者，那就是菸草公司、就是菸商。而不論我們是吸菸的人或者不吸菸的人，我們都是被害人，都是一手菸、二手菸或三手菸的受害者。

對於曾在餐會中室內吸菸，陳時中今天則表示，自己實在不記得當時有沒有抽菸，也認為抽菸確實不好，但自己想戒好久都戒不掉。

★《中時新聞網》提醒您：飲酒過量有害身體健康

★《中時新聞網》關心您！吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363