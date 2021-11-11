桃園市議會進行審查預算，藍營砲火集中新聞處行銷費用，市議員黃婉如不滿開第一槍指出，ㄚ桃園哥吉祥物相關費用高達400萬元，主張刪減一半；市議員詹江村直指，活動委託案已有編列行銷費，新聞處還編6400萬元行銷費過於浪費，動議刪除3200萬元，獲過半議員力挺預算遭刪。

黃婉如表示，若將2隻吉祥物用擬人化估算，每人每月生活費3萬元只需要72萬，2人共144萬，ㄚ桃園哥版權在市府，又鮮少看到吉祥物露臉，編列400萬元說不過去，要求刪減200萬元。市議員蔡永芳反對刪除、動議擱置，但因人數未過半無力回天。

新聞處長詹賀舜回應，該筆預算要舉辦2場中大型活動、明年疫情趨緩，預估還會舉行90場小型活動，費用包含專業操偶師費用、交通費、每月偶裝定期清潔費、小禮品等，1隻吉祥物須配有1名安全人員，而1場活動費用約3萬元。

「這不是疊床架屋嗎？」詹江村指出，從萬聖節、花草節到米干節等，沒有活動不編列行銷費用，最少1成、多則2、3成，瓶頸道路打通、設紅綠燈、重大工程等辦開工、竣工典禮，總行銷費用可能高達10億元，新聞處又編6400萬元行銷，應實際點花在工程建設上，動議刪減3200萬元。

新聞處回應，除運用各項媒體資源，包含電子、廣播、網路、平面等各種媒體通路外，也有製作各類市政資訊圖卡，如重要交通資訊、特色活動、民生資訊、防災資訊等，運用圖表及影像向市民呈現市政資訊，此外每月更出版《桃園誌》市刊，報導桃園在地大小事。

新聞處2022年歲出預算數為1億2906萬8000元，綜合行銷工作費6407萬元中，藍營靠著人數優勢通過刪除表決，先後遭黃婉如、詹江村動議刪除200萬元及3200萬元，預算遭大砍3400萬元，不過綠營多位議員保留發言權力拚翻盤。