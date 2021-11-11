澎湃新聞報導，大陸商務部新聞發言人束玨婷11日在例行記者會說明中國申請加入《數位經濟夥伴協定》（DEPA）的考慮與準備情形，說明數位經濟是全球經濟發展的新動力，是促進經濟復甦的新引擎。隨著數位經濟的重要性與日俱增，數位領域規則和合作框架制定也已成為很多多雙邊經貿談判的重要內容。中國數位經濟規模位於全球前列，加入DEPA與中國加強全球數位經濟領域合作、促進創新和可持續發展的努力方向一致，也是中國進一步深化改革和擴大高水準對外開放的重要行動。

10月30日，習近平主席在出席二十國集團（G20）羅馬峰會發表重要講話時，宣布中方已經決定申請加入《數位經濟夥伴協定》（DEPA）。11月1日，商務部部長王文濤致信紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納，代表中方向DEPA保存方紐西蘭正式提出申請加入DEPA。

束玨婷表示，中國加入DEPA，不僅將為成員提供廣闊市場，拉緊相互的數位經濟合作紐帶，為各成員企業和人民帶來更大福祉，也有助於促進亞太地區乃至全球數位經濟的開放融合與長期繁榮。

束玨婷表示，中方為申請加入DEPA開展了大量工作，全面深入梳理評估DEPA條款，與DEPA締約方新加坡、紐西蘭和智利開展了各層級溝通交流。中方願與各方一道，努力探索跨境數位治理框架的最佳路徑，積極開展多雙邊數位治理合作，為全球數位經濟發展、貿易投資增長和經濟復甦作出積極貢獻。