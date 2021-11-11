對於清大校友會的「海峽研究院」向財團法人自強工業科學基金會租用位於清大育成中心的辦公空間一事，前大使介文汲質疑，清華海峽研究院成立於2016年，今年已經2021年，在台灣已經成立5年了，為什麼2016年不下手？2017年、2018年也都沒事？選這個時機？

淡江戰略所教授黃介正10日在《寰宇全視界》認為，台灣現在面臨最嚴重的問題是少子化，第二是畢業生就業薪資，以及大學生是否具有符合社會需求的工作能力。因此很多大學開始產學合作、育成中心，希望把大學研究成果結合產業，成立新創公司，學校也獲利、畢業生也可以就業，這個模式已經20幾年了。至於跟大陸同名的學校，有高科技範疇，比較容易踩到紅線；就專任教師來說，已經管很嚴了，開始有寒蟬效應了。

前民進黨立委郭正亮表示，陸委會訴諸的法律，是兩岸社團如果要合作，要先申請核准。新竹新華大學也說明，清華海峽研究院當初是跟財團法人自強工業基金會租的，自強工業基金會在清華內部租辦公室再轉租，所以新竹清華說不知道細節。另外新竹清華也跟自強工業基金會合作很久了，至於之後的運作細節，他們真的不知情。不過教育部以後可能就會從嚴管理，會要求校方對於所有租賃都要進入狀況。

前大使介文汲強調，清華海峽研究院成立於2016年，今年已經2021年，在台灣已經成立5年了，為什麼2016年不下手？2017年、2018年也都沒事？選這個時機，他推斷是民進黨政府針對大陸最近宣布蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮為頑固台獨分子、終身追究刑事責任的一個回應手段，就關一個大陸在台機構以表示不滿，幫行政院長蘇貞昌扳一點面子回來。

不過郭正亮補充，這會造成一個後果，到底政策是什麼？尤其北京清華有很多創業的資產，外延出非常多的單位，以後要如何管制？