由於全球供應鏈中斷狀況未解，加上年底購物需求增加，使得10月美國消費者物價指數（CPI）月增率0.9%、年增率6.2%，遠遠高於市場預期，同時創下30年來新高，不過有專家卻點出，先行指標波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）近期一路下滑，顯示通膨可能已經在10月達到高點，11月與12月消費者物價指數有高機率回落。

CNBC報導，儘管10月數據相當火爆，但一些經濟學家認為，通膨已經見頂，金融集團PNC首席經濟學家Gus Faucher表示，「BDI指數下滑，這代表一直發生的經濟過熱狀況已經逆轉，最糟糕的情況可能已經過去，至少對國際商品而言是這樣。」

報導指出，BDI指數在今年1月從1350點升至2000點，結果3月CPI攀升至2.6%，首度高於聯準會平均2%的目標。隨後，BDI指數持續上漲，暗示消費者物價指數持續攀高，BDI指數也在10月初達到5650點，寫下近十年來新高，此後，BDI指數下跌50%，觸及6月以來的最低水準，使得一些專家認為，今年最後兩個月，可以看到通膨狀況緩解。

此外，有部分專家認為，BDI數據的更新都是每日更新，並且往往領先於其他通貨膨脹指標，而CPI報告則是反應前一個月的數據，較具追溯力，Gus Faucher補充說道，「即使通貨膨脹率仍然很高，且供應鏈上供需狀況各有不同，但整體來說，進口通貨膨脹最糟糕的時期已經過去。」

麥格理集團策略師Thierry Wizmany則說：「我認為應該要觀察所有先行指標，運費衡量海運市場的現況與緊繃程度，這是供應鏈中很重要的瓶頸。」