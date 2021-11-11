基於企業社會責任（ESG）受全球高度重視，為營造健全ESG生態，以強化企業永續經營及資本市場競爭力，金管會預計於明年度推動強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊，引導公司揭露較為重要之環境及社會議題，如在環境方面，揭露溫室氣體排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管之佔比）等更為具體明確及量化之內容，以實踐企業永續發展之目標。

將配合國際發展趨勢將上市櫃公司CSR報告書修改名稱為永續報告書（Sustainability Report or ESG Report）外，並擴大CSR報告書應取得第三方驗證之範圍，增納化學工業及金融保險業CSR報告書應取得第三方驗證，並明定其應取得之驗證內容。另為與國際接軌，將於公司治理評鑑鼓勵企業發布英文版永續報告書。

金管會表示前開措施將於111年度實施，請企業及早因應，適時研議相關強化措施，以強化我國資本市場永續生態圈，提升我國資本市場競爭力。