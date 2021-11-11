又有藥品因主成分含量不足必須下架回收，食藥署今天公布藥物回收資訊，由中化裕民持有許可證的糖尿病用藥柔醣錠1毫克，4月間被食藥署查獲主成分含量低於法定標準，影響病患使用療效，需在1個月內完成回收，但百萬顆藥品卻是在去年所生產，恐全部已被民眾吞下肚。

食藥署表示，柔醣錠1毫克（Repaglinide Tablets 1mg "CYH"），是由中化裕民健康事業股份有限公司持有藥證，今年4月食藥署啟動主題式查核，針對健保10大用藥進行抽查，發現該款藥物的主成分含量低於標示的95％，已明顯違規，因此要求回收。

根據食藥署官網所示，柔醣錠1毫克適用於第二型糖尿病控制，是提供經飲食控制、減重及加強運動等方法皆無法控制病情的民眾使用，本次違規的批號是C74-0034，約100多萬顆，但因為違規藥品早在去年生產，因此現在恐已全被吞下肚。

食藥署指出，經檢測發現，柔醣錠1毫克的主成分含量僅達標示的87.8％，可能會讓患者使用療效不彰，為保障民眾的用藥權益，因此要求業者需在1個月內完成回收作業，並繳交預防報告書，若未能如期完成，將依藥事法第92條相關規定進行查處。