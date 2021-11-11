和碩公布第三季財報，在缺料與產品組合改變下，毛利率3.6%、僅與第二季持平，營益率雖然比上季增加0.3個百分點、至1.3%，卻比去年同期下滑0.6個百分點，加上以立訊持股為主的金融資產評價由盈轉虧，連帶使業務獲利僅有6.35億元，比上一季與去年同期都大減8成以上，第三季稅後獲利僅有26.68億元，季減5成、年減61%，EPS僅有1元，是2012年以來同期新低。

由於今年上半年少了iPhone SE挹注，大熱賣的索尼PS5遊戲機和碩也沒有拿下代工訂單，上半年已經不如去年同期，加以第三季也表現不佳，和碩前三季稅後獲利為126.85億元，年減17.8%，前三季EPS為4.76元。

不過和碩執行長廖賜政在法說會中強調，第四季供應鏈缺料大有改善，加上客戶調整產品結構，和碩第四季將是今年巔峰，可望比第三季好轉很多，目前正加緊追趕出貨，11、12月營運都還有表現機會。