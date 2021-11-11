兆豐票券發行永續指數連結商業本票再有斬獲，繼中租迪和後，兆豐金旗下兆豐票券宣布，11日再與遠傳電信簽署3年期20億元的「永續指數連結商業本票」發行協議；此次兆豐票券和遠傳電信議定以連結永續指數為發行條件的一年以上固定利率商業本票協議，亦為兆豐票券繼和租賃龍頭合作之後，再進軍電信業攜手具代表性的業者合作發行ESG的商業本票，亦顯示兆票發展永續金融的決心。

兆豐金今年初已將企業社會責任委員會正式更名為永續經營委員會，獲利居票券業之冠的兆豐票券也定期參與會議並積極落實集團ESG計畫任務，同時在從事融資及投資業務時，最早將ESG指標列入決策流程之中，也因此，兆豐票券不僅創同業之先，今年8月中旬開票券業先河與中租迪和簽署5年期20億元「永續指數連結商業本票」協議，可說是國內票券公司首次與客戶議定以連結永續指數為條件，發行一年以上浮動利率商業本票的承銷案件，時隔不到三個月，兆豐票券二度出手再下一城，積極投入由此可見。

近幾年來在融資市場，除了銀行，票券業也扮演越來越重要的角色，且更受企業的重視，包括許多聯貸案，企業主經常表態希望有票券業者的參與，也因而票券業更有籌碼從金流面引導企業永續經營，而兆豐票券可說把握這個契機，透過永續商業本票的發行把這個重要角色作大，讓票券業成為在銀行之外，另一個能從金流面引導企業經營永續化的重要角色。

兆豐票券董事長廖美祝表示，透過發行連結ESG指標之商業本票，希望讓票券業者在永續金融上發揮更重要的角色，兆豐票券十分樂於支持能夠積極投入環境、社會、公司治理（ESG）等領域的企業融資，也希望帶動更多票券同業共同投入ESG；對於此次和遠傳電信合作發行，兆豐票券也表示，遠傳電信投入相當多的資源落實ESG議題，包括透過雲端技術、大數據分析、IOT等應用，協助解決交通與空氣品質等問題，以及致力於縮短城鄉教育資源不均問題等，遠傳電信在ESG各領域展現的優良績效，獲得多數ESG評鑑機構肯定，因此成為兆豐票券此次合作發行ESG商業本票的對象。

兆豐金則指出，兆豐票券近來發展永續金融商品腳步加快，希望透過永續指數連結商業本票的發行，鼓勵更多企業將永續發展列入核心營運策略，未來也將持續關注往來對象於ESG領域之表現，並持續強化綠色產業授信及投資，讓ESG納入投融資流程，透過金融產品來促進企業的永續發展。