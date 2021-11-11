日本東京國稅局調查發現，中國富豪疑藉由虛擬貨幣「比特幣」洗錢，透過東京一家小公司將比特幣換成日圓現金後置產買房，從2019年3月起已兌現約270億日圓（約新台幣67億元）。

日本朝日新聞報導，中國人民銀行（中國央行）今年9月宣布全面禁止虛擬貨幣服務；虛擬貨幣因具有高度匿名性，使得金流難以追蹤，國稅當局因此加強監視，以防被用於逃稅。

相關人員透露，東京國稅局在進行稅務調查時，發現可疑金流，一家東京都台東區的攝影棚公司除了經營本業之外，還持有虛擬貨幣帳戶，為中國客戶匯來的虛擬貨幣兌現成日圓，並收取手續費。

這間公司業者從2019年3月起的3年間，將3名中國國內人士匯來的比特幣兌現，總計約270億日圓。3名中國人透過中國通訊軟體「微信」指示業者，將兌現的日圓為中國投資人代為購買日本多處不動產，上述這些交易都沒有記錄在公司帳簿上。

下達指示的3名中國人是擔任仲介的角色，他們向想投資日本的中國富豪收取人民幣，將這些人民幣換成比特幣後，再轉交東京的業者兌現置產。

報導指出，中國限制人民幣匯出國外，若是以個人的身分，每年匯出5萬美元（約新台幣140.5萬元）以上就必須接受審查，且據說通過審查的難度很高。

了解中國外匯規範的律師森進吾分析，可能從中國申請匯款到國外投資不動產的難度太高，這3名中國仲介便以虛擬貨幣鑽漏洞。

報導說，中國投資人透過虛擬貨幣流入270億日圓，這一連串資金流向是在東京國稅局調查業者稅務時發現端倪。

多名相關人士透露，東京這家負責兌現比特幣的攝影棚公司，是由中國出身的30多歲男性所經營，位於淺草住商混合大樓的一角，資本額為950萬日圓，主要業務是為外國觀光客拍攝紀念照，年營業額約1000多萬日圓，但卻有與公司規模不相襯的大筆資金往來。

這間公司因有兌現比特幣的手續費收入，東京國稅局本擬對其追稅，但因該公司整體收支為赤字，因此放棄追徵。