氣候轉冷，正是大啖海味的好時節。台北老爺酒店中山日本廳、明宮粵菜廳以及Le Café咖啡廳已準備好一系列秋冬限定料理，包含在日本素有海中鵝肝美譽的鮟鱇魚鍋物套餐、膏肥味美的秋蟹、龍蝦等美饌，還有國人最愛的異國風味漁夫料理吃到飽，即日起至12月31日澎派上桌。

明宮廳推出八款季節限定單點菜色。（台北老爺酒店提供）

飯店同步針對「紙本五倍券」推出「1000元券折抵1200元消費」或「使用指定金額券折抵餐費，再享超值美饌加碼贈」兩種餐飲優惠方案2選1，饕客可依用餐人數與自身需求彈性選擇。

Le Café自助餐回歸，主廚以各地經典漁夫私房料理與各式生魚片、沙拉、現切餐檯與甜點區。（台北老爺酒店提供）

中山日本廳推出「永保鮟鱇」鍋物套餐，鮟鱇魚素來是日本關東地區的極品，雖其貌不揚，但富含膠原蛋白，肉質結實彈嫩媲美龍蝦，鮮美更勝一般魚肉，中山日本料理廳藍文彬主廚，特請專人自日本北海道，嚴選現流鮟鱇魚直送，推出個人鍋物套餐。

「永保鮟鱇」鍋物套餐，內含和風開胃前菜、季節生魚片、松露風味鮑魚時蔬煮物、酥炸鮟鱇魚，以及可任選柴魚或味噌2種高湯的鮟鱇魚鍋佐橙醋，最後還可煮成香濃雜炊，搭配季節水果與甜點，每套只要2600元＋10％，亦可選擇單點。持紙本五倍券，每1000元券可折抵1200元消費，一次使用5000券折抵單筆消費，立即再加贈價值2500元的雙人日式牛肉壽喜燒，份量十足，適合一家四口享用。

明宮廳「蟳鮮季」推出8款季節限定單點菜色，如避風塘沙公搭配雞蛋粥、砂鍋魚頭鍋、金銀蒜蒸龍蝦、北菇烏蔘扣花膠、清蒸龍虎斑與魚汁滑蛋、鮮蝦粉絲煲、杏片鳳梨蝦捲，以及黑金芝麻糕等風味名饌，單點每道180元起。每1000元紙本五倍券可直接折抵1200元消費；多人用餐時，更可選擇將5000紙本券折抵消費，即可獲贈價值近3000元的招牌片皮鴨三吃。

Le Café自助餐回歸，主廚林繼正以漁夫私房料理手法，推出異國風味避風塘炒蟹、煙花女義大利麵、海皇蟹肉粥、豆撈醬海鮮炒飯等，搭配啤酒無限供應，與各式生魚片、沙拉、現切餐檯與甜點區。11月底前，雙人同行平日午、晚餐僅1788元（原價2464元）、下午茶時段1188元（原價1364元）；使用紙本五倍券，午、晚餐時段，平日每1000元券、假日每1200元券，直接折抵1人餐費，並加贈每人半隻龍蝦，下午茶時段，每1000元券可折抵1200元消費。

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