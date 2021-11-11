24歲知名網紅「老壇胡說」，近日爆出和大陸最大影音平台bilibili (全稱嗶哩嗶哩彈幕網，簡稱B站)的副總裁李旎結婚，「強強聯姻」讓網友直呼「都不知道該羨慕誰了」。

「老壇胡說」是B站美食、生活區的直播主，擁有246萬粉絲，曾連續2年獲得B站百大UP主榮譽，而李旎是B站的副董事長兼CEO，今年2月入選《福布斯(富比士)中國》2021年度的「中國傑出商界女性榜」及「商界女性創新力十人」，身價高達80億人民幣（約新台幣348億元）。

網傳老壇胡說和李旎的婚禮照。(圖／翻攝自新浪科技)

據《新浪科技》報導，有網友爆料「老壇胡說」和李旎已在上海舉辦婚禮，還曝光兩人的結婚照，雖然目前雙方都還未對婚訊做出回應，但網紅把大老闆娶回家一事，瞬間讓陸網炸鍋。

「都不知道該羨慕誰」、「我酸了」、「恭喜他嫁入豪門」、「這是B站的夢幻聯動嗎？」、「男人這一輩子，遇良人先成家，遇貴人先立業，遇富婆，成家立業」，也有人認為一個才華洋溢，一個背景強大，郎才女貌，「有啥酸的啊，都是有錢人還是舊相識，這結婚不是很正常嗎」。