縣長徐耀昌回顧過去縣府財政困難問題，現已撥雲見日了。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第19屆第6次定期會11日上午展開總質詢議程，首日由縣議員韓茂賢、楊明樺等登場，韓茂賢針對台13線三義至銅鑼間路段，以及苗119線拓寬工程，要求縣府積極爭取，並要縣府加強石虎獎勵措施。楊明樺則針對民間封路紛爭質詢工務處，是否可以爭取中央編列預算解決這類問題，並要求民政處繼續發放金鏟子以祝福新夫妻能多生育。

韓茂賢詢問苗栗縣是否可以比照台南市發放每人500元振興，徐耀昌答覆有所困難。（謝明俊攝）

11日上午開始的議會總質詢，韓茂賢首先上場，要縣長徐耀昌表達上任以來縣府財政困難的感想，徐耀昌答詢表示，這些年的財政困境確實讓縣府運作有所難度，歷經這些年的努力，已經正常化，所省下的錢，也多償還銀行貸款，像出售高鐵站土地的價款，都是用來償債，若有多餘的錢，就用做配合款，來爭取中央核撥重大建設的配合款，受到疫情影響，縣府許多活動取消，多出來的預算也用來興建新的親子公園等。

縣議員楊明樺希望民政處繼續發送金鏟子，來對新婚夫妻祝福多加生育。（謝明俊攝）

韓茂賢接著替三義銅鑼鄉親請命，他指出，台13線三義火車站至銅鑼間共7.6公里的道路，至今仍未拓寬，加上又為了石虎保育，拓寬工程受阻，多年下來共造成18人車禍死亡，縣府是否能加速爭取拓寬工程核准。另外苗119線三義端也有拓寬需求，以利觀光及當地民眾平日來往。

縣議員楊明樺要求環保局加強取締夜間改造排氣管的汽機車。（謝明俊攝）

工務處長古明弘回答，台13線拓寬工程總預算約為29億元，可行性評估報告將於年底完成通過，將會盡快完成，解決三義鄉親通行問題。

韓茂賢接著針對台中瑪莎拉蒂事件詢問警察局長周煥興，如果事件發生在苗栗時，苗栗縣警局員警可否保護民眾？周煥興肯定答覆沒問題。就算涉及組織犯罪等情況，警方都有信心壓制處理。而先前桃園3歲童命案，韓茂賢希望教育處能加強學前兒童追蹤管控，不要再讓類似案件再發生。

韓茂賢並對石虎保育問題，詢問農業處長李乙廷，有關農地農用限制，並且遇到石虎時，該如何兼顧兩者平衡，李乙廷答覆，透過石虎獎勵措施，友善相處與石虎共存，並對各社區巡守隊獎勵每隊3萬元，以維護石虎保育，韓茂賢則舉例自己也領過石虎獎金，要求農業處加強石虎獎勵條件，也希望一些年輕網路酸民不要一天到晚罵他不保護石虎。

韓茂賢最後詢問縣長徐耀昌，可否比照台南市每人發放5百元振興券，在苗栗也發放類似振興券，徐耀昌表示，目前苗栗縣政府已有籌措1千萬元舉辦苗栗旅遊節抽大獎活動，包括有高級休旅車、電動機車、蘋果手機及10萬現金獎等，來吸引外縣市遊客來苗栗旅遊，至於每位縣民發放振興券，以目前縣府財政有所困難，暫不考量。

縣議員楊明樺接著質詢環保局，經常在深夜有汽機車改裝排氣管噪音問題，嚴重影響市民夜間安寧，環保局長陳華盛應允會加強夜間取締工作。有議員反應要刪除縣府贈送金鏟子預算，楊明樺則要求民政處繼續維持送金鏟子，他認為這是一種民間習俗，是在祝福新人能夠多加生育，在目前出生率減緩的同時，這個措施更不能省，獲得民政處長彭基山認同。

楊明樺接著針對苗栗市內屋齡老舊50年以上房屋，縣府如何維持街道景觀及公共安全等問題，縣府工商發展處長詹彩蘋表示，縣府已編列了1千萬元進行第5次通盤檢討，將檢討結果作為全縣都計準則，而另外，縣府也檢討苗栗市內部分工業區釋出土地30公頃，大坪頂約有20萬平方公尺，將積極招商引資，目前大坪頂的土地已有廠商有進駐意願，未來可能開發成電競產業，將在本月下旬召開說明會。

楊明樺也對農地農用的問題質詢農業處長李乙廷，楊明樺指出，有許多檢舉案件都是因為宿怨所引起互相檢舉，希望對於舊房子部分，不要再有惡性檢舉，浪費公務資源。