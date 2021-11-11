阿爾泰語系的起源假說。

昨（10）日刊登在國際期刊《自然》（Natrue）的研究指出，包括日語、韓語、突厥語、蒙古語在內等泛歐亞語系，全部起源自9000年前的中國東北遼河流域農業文化，幾千年來當地農民輾轉向東、向西遷徙，陸續抵達朝鮮半島及日本群島。

綜合香港《南華早報》、路透社報導，又稱為阿爾泰語系（Altaic）的泛歐亞語系（Transeurasian）家族包含日語、韓語、蒙古語、突厥語等多種現代語言，這些語言的使用如今廣泛分布在東亞朝鮮半島、日本群島，北至西伯利亞平原，西至西亞，長久以來這些語言來自哪裡、以及是否有關聯，一直是語言學家爭論的議題。

傳統上，學界認為這些語言開枝散葉，主要是經由遊牧民族從東部草原向西擴散而來，不過最新跨國研究認為，泛歐亞語系來自同一個祖先－9000年前新石器時代的遼河流域小米農民，而且是透過農業文化傳播。這個區域涵蓋現在的大陸遼寧省、吉林省及部份內蒙古地區。

這份研究由英國、中國、捷克、法國、德國、日本、紐西蘭、南韓、俄羅斯、荷蘭、美國等11國研究人員共同完成，研究人員主要透過基因學、考古學及語言學等3個層面進行分析。

在語言學分析層面，研究人員在98個語言中建立超過250個和農業相關的辭彙概念，這些辭彙包括耕地、播種、種植、小米，從而確立源自農業文化的假說。

在基因學層面，研究人員分析23具古代遺骸，並且比對9000年前北亞、東亞住民的基因數據，研究證實「韓國與日本人有西遼河血統」。

在考古學層面，研究人員考察了中國大陸、日本、朝鮮半島、俄羅斯遠東地區255個考古遺址，評估當地陶器、石器、動植物遺骸等相似性，顯示青銅器時代的遼河西部地區和韓國的無紋陶器遺址、日本彌生遺址有關，顯示稻米及小麥種植文化早在進入朝鮮半島以前，就已經傳入遼東、山東地區，爾後再傳入日本。

研究第一作者、德國馬克斯普朗克人類歷史科學研究所（Max Planck Institute for the Science of Human History）比較語言學家羅貝茲（Martine Robbeets）表示，「接受某個人的語言、文化、民族起源自國界之外相當於放棄身份，這對人們來說並不容易。」

「日本、韓國、中國等強權經常被描繪為一種語言、一種文化、一種基因特徵，但是讓國族主義者感到不安的事實是，包括亞洲在內的所有語言、文化及人類，都是混合的。」

文章來源：Study says Japanese, Korean and Turkish languages all emerged from common ancestor in northeast China
文章來源：Origins of ‘Transeurasian’ languages traced to Neolithic millet farmers

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