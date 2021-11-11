新冠肺炎疫情讓口罩成了民眾生活日常的必備品，不過對運動選手來說，戴著口罩運動對於呼吸上多少會有影響，有廠商推出口罩型空氣清淨機，讓選手戴著運動也能自在呼吸。

廠商日前邀請射箭隊總教練林政賢、空手道國手王翌達、游泳國手王星皓分享實際體驗心得，王翌達表示VoiceON隱藏式語音裝置最讓他驚喜，解決以往配戴口罩溝通的不順暢；王星皓則大讚全自動變頻清淨風扇為運動日常帶來舒適的呼吸感受，尤其在平常訓練肺活量時，更能有效保持呼吸順暢且不容易喘。

游泳國手王星皓認為「全自動變頻清淨風扇」有效幫助自己在體能訓練時維持穩定呼吸，達到成效，他說：「雖然游泳的過程沒辦法配戴口罩，但陸上的肺活量訓練相當重要，自己平常滿習慣在戶外運動，但現在基本上到哪都要戴口罩，這幾個月戴上LG口罩型空氣清淨機，搭配自動調節風速功能讓我比較不容易喘，整體的戶外訓練過程比起以往更加舒服。」

這副全面升級進化的LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機不但重量輕盈更搭載全自動變頻清淨風扇，透過感測呼吸頻率自動調節風速，戴著運動也可以輕鬆自在呼吸，享受清新好空氣，甫推出就成為運動健身必備單品，而台灣LG電子也提供一年份HEPA 13全效防護濾網以及替換式襯墊耗材，持續為選手們有效過濾空汙，延續防護力，幫助維持最佳健康狀態。LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機絕佳濾淨效能、舒適的配戴體驗，全方位滿足消費者不同的使用需求，好空氣輕鬆「戴」著走。