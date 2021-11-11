餐飲快遞公司Delivery Hero周四上調全年營收展望，來到此前財測區間的頂端。該德國線上送餐公司正受益於該公司在食品配送以及「快速商務」的大量投資，該快速商務旨在讓貨品能在10~15分鐘內送達客戶手中。

該Foodpanda母公司曾在四月說，公司關注於擴張投資意味著等待獲利的時間拉長。Delivery Hero在疫情嚴重期間成長快速，並且吸引了許多新進者加入該餐飲快遞市場。

該公司預計2021年營收將處於64億至67億歐元預測區間的頂端。並且預計今年全年商品交易總額(GMV)將來到此前財測的最高端。

財務長Emmanuel Thomassin表示，整合性垂直業務部門再次成為重要驅動力，推進上季強勁營收業績，領先其他上市同業的成長。整合性垂直業務包括快速商務服務和Dmarts，Dmarts是位於接近客戶位置的自家商品倉庫，能快速提交線上客戶各種包括文具或點心等商品。

Delivery Hero目前經營有861個Dmarts。

該公司第三季營收為季增89%，來到18億歐元。