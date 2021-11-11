浩鼎(4174)下午舉行法說會，董事長張念慈表示，這兩年的布局更完善也更完整，公司經費運用非常的克制，都是專款專用，目前約當現金有17億元，以前是以疫苗為主，現在則擴大到單株抗體、細胞療法等等，旗下各項產品臨床進度都依照進度在走，期望未來變成一個專門治療癌症的公司。另外，浩鼎研發的COVID-19疫苗，張念慈說，未來2個月內將會公布動物試驗所有的數字，大家可了解此款疫苗對付變種病毒有多好，屆時，全台各界可以共同來開發。

COVID-19第一代疫苗開發的不是那麼理想，有很多變種也出來了，張念慈說，這兩年觀察它變得太快，預期未來將會是流感化，公司對蛋白了解的非常透徹，因此今年初就決定做COVID-19的疫苗，很快的在未來2個月內，將會公布這支疫苗對付變種病毒有多好。他說，這支疫苗目前已經進入最主要的動物試驗，年底前會把所有數字對外公開，呼籲各界共同來開發，這是為了台灣的國安及競爭力，希望各界一起來合作。

浩鼎的OBI-822三陰性乳癌三目前正在進行全球臨床三期臨床，張念慈說，最晚將在2023年前半年會先做一個期中分析；被動免疫單株抗體新藥OBI-888，二期臨床人群正在擴增階段；OBI-999正在族群擴張階段，很快將會在台灣開始收案，而OBI833/821在臨床二期試驗(非小細胞癌)，近期將向台灣衛福部提出試驗申請，預估明年前半年開始。

浩鼎子公司圓祥是以自行設計的整合性技術平台，進行抗體與蛋白質藥物開發，產品線是針對雙特異抗體，目前有6個產品線，而黃斑性病變及水腫藥物，預期2023年可望結束二期臨床，另外5個產品都是抗癌產品，其中以AP203、AP505進度稍快，明年圓祥將會有籌資的機會。

張念慈說，子公司潤雅定位就是CDMO，原本想當成自已旗下的公司，替浩鼎服務，但它跑得非常的快，表現十分出色，預期未來可以自已接CDMO的業務。他說，潤雅原料藥、輔劑製造已達非常好的階段，光是在CDMO和原料藥就已經走出自己的路。另外，潤雅針劑廠已達成全自動化的針劑廠，已經可達到歐美的品質，是全球最先進的針劑廠，目前完成認證當中，明年會開始接單生產。