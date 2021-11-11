PCB廠瀚宇博(5469)深耕伺服器及5G網通產品成果逐漸顯現，可望成為明年營運成長動能，瀚宇博總經理陶正國表示，雖然明年產業變數不少，但伺服器、5G周邊網通設備、LCD、車載板等產品布局逐漸發酵，公司整體營運變得很健康，保守中帶樂觀看待明年營運。

瀚宇博今天舉行線上法說會，瀚宇博過去主力產品為NB板，近幾年將產品線逐步擴大至網通、伺服器、遊戲機、LCD、車用等領域，新冠肺炎疫情自去年延燒至今年，居家辦公及線上教學帶旺NB需求，加上伺服器及5G周邊網通設備出貨逐步放量，讓瀚宇博業績自去年好到今年。

瀚宇博今年第3季合併營收為173.65億元，季增29.8%，營業毛利為37.59億元，季增38.9%，單季合併毛利率為21.65%，季增1.41個百分點，稅後盈餘為14.12億元，單季每股盈餘為2.67元；累計前3季合併營收為430.86億元，年成長30.7%，營業毛利為89.64億元，年成長31.7%，合併毛利率為20.8%，稅後盈餘為29.25億元，年成長27.45%，每股盈餘為5.54元。

陶正國表示，瀚宇博近幾年技術朝高層數(30層)、厚板並使用高頻及高速材料產品邁進，其中伺服器已進入中高階、使用Very low loss或是Ultra low loss材料產品，不僅Whitley平台產品，Eagle Stream平台產品也在最後送樣認證，5G周邊網通設備亦耕耘很久，可望成為明年營運主要成長動能。

瀚宇博也看好LCD及車載板成長，陶正國表示，LCD已打入主要終端客戶，目前正努力擴大市占率，看好車用電子及電動車前景，公司也增加開發EV及汽車電子產品，今年車用電子營收占比約3%，預期未來可望隨著車用電子及電動車快速發展成長。

除產品多元布局、調整產品組合逐漸發酵，因應供應鏈區域化，瀚宇博也擴充海外工廠生產能量，馬來西亞興建工廠進行中，公司也致力提高自動化比例，同時導入AIoT連網，以提升生產效率。

展望明年，陶正國表示，雖然仍有疫情變數，且明年NB預估持平或微幅減弱，但伺服器、5G周邊網通設備、LCD、車載板等產品明年都會成長，HDI在商用NB/電競/平板等有新增客戶，保守中帶樂觀看待明年營運。