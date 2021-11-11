航運股今年行情大好，長榮(2603)、陽明(2609)今年獲利輕鬆達到2000億元及1200億元，台驊投控(2636)前3季每股盈餘也達22.4元。台驊投控董事長顏益財指出，台驊今年獲利有望創下新高，股利政策盡量朝過去6到7成配發率做規畫。此外，他也認為，長榮、陽明今年大賺，過去長榮股利配發率算是不錯，陽明花費百億元購置大樓計畫也被擱置，相信長榮、陽明的股利政策不會讓股東失望。

顏益財表示，台驊去年發行CB、今年又辦理現金增資，募集20億元資金，主要因應海空運高漲的現金需求，另一部份作為業務擴充及併購之用。而台驊目前負債比非常低，約41％，帳上現金充裕，業外OCI長期投資陽明私募有機會在第1季公發，這部分未來OCI可以參與股息分配，現金及累積盈餘非常可觀，加上今年本業獲利可觀，盈餘分配不是問題。但今年還沒結束，年報也沒出來，未來股息配發努力朝過去規畫做努力。

台驊身為長榮及陽明大股東，對於兩大爆賺航商股息政策看法，顏益財對明年配息相當期待，他認為，陽明是官股，過去10年有8年虧損，主要10幾年前高價時候打造很多船舶，造成財務結構非常糟糕及面臨倒閉，有過去這個經驗，應該有如驚弓之鳥，所以不敢積極造船，今年大賺手上資金寬裕，這次購置大樓又被擱置，不認為陽明會配太少，因為配息多寡也牽扯政府形象。

顏益財指出，官股一般10年沒發股利會讓股東很不滿，應該回饋股東，他也幽默指出，自己一席陽明董事都沒有，沒有辦法左右公司的配息政策，但身為股東，如果配不好一定會去陳情。

至於長榮他認為更無問題，長榮三年前就有規畫積極訂造大船，尤其歐洲線相當有競爭力，今年完全展現出來，而且那時候趁低價造船，今年貨櫃三雄運力增加最多是長榮，明年也還會是長榮，航商也很聰明，不會在這時候高價做造船計畫，所以手上資金滿滿，對於配息相當樂觀。