蔡清祥（陳志賢攝）

行政院核定新任調查局長王俊力人事案，法務部11日召開檢審會徵詢檢審委員意見，法務部長蔡清祥表示，新任調查局長王俊力須經過忠誠查核，由於調查局長職務的重要性，不宜拖太久，最快下周交接上任。

至於即將卸任的調查局長呂文忠新職，蔡清祥說，呂因調辦事時間已逾6年，想回檢察體系，雖然他任內發生調查官侵占毒品、筆錄遺失案，但他勇於面對並積極改革，呂歸建高檢署主任檢察官後，會規畫呂調升最高檢察署。

至於王俊力接掌調查局後，誰將暫代或接任下任桃檢檢察長？蔡清祥表示，由具有檢察長資歷的二、三審資深檢察官暫時代理桃檢檢察長，或是派任新的檢察長，並進行小規模的檢察首長調動，都有可能，目前仍在審慎考量中。

蔡清祥說，派任新的檢察長或進行小規模的檢察首長，由於部分檢察首長上任不滿一年，且檢察長遴選程序須經檢審會，程序較複雜，加上檢察總長江惠民明年即將任滿，是否進行一波檢察首長調動，都在審慎考量中。

蔡清祥說，對於調查局長人選，曾從調查局內部直升、國安系統、檢察體系中找人，王俊力是因其辦案經驗、有軍法官背景、熟悉國安而獲選，以及在檢察司長任內的辦事能力、行事風格。他說，王本來想在檢察體系發展，他找王聊了幾次，以過來人身分分析可能挑戰，並稱法務部會做他後盾支持，王終於同意。