台中市長盧秀燕「輕稅減政」大降台中市公告地價。市議員朱暖英11日說，卻引起中央政府不爽把盧市長扣上未正視「地方財政永續」的高帽，責難盧市府減損17億稅收。地政局長吳存金說，日前已召開公聽會，地價評議委員會預計12月16日召開，將秉持公平、公正、專業評定地價。

朱暖英指出，盧秀燕市長2020年公告調降地價20.06％居全國之冠，積極落實輕稅簡政；台中市府於去年及今年度6月前，繳納國庫的房地合一稅總共達到27.1億元，是六都第一名的納稅大戶。台中市府雖選擇大幅降稅，還能替國家歲入多出力。中央不要再要求地方政府調漲，地價稅金來源都是民眾的民脂民膏，中央勿把台中當作提款機。

朱暖英說，胡志強、盧秀燕兩位市長主政的地價稅漲幅持平，到了林佳龍任內大漲地價稅，平均達到38.25％，創下六都漲幅最高的紀錄。大漲地價稅的結果逼得地主賤賣祖傳地產換錢來繳稅，引發民眾氣憤到市府前抗議。因此，應驗在台中市暴漲公告地價是不受歡迎的，她要求地政局公告地價要堅持不能漲。

吳存金表示，市長盧秀燕一上任就推動「輕稅簡政」，依平均地權條例第14條規定，每2年重新規定地價1次，依法將於明年1月1日重新公告地價。地價評定有五項指標，包含「當年公告土地現值表」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則。

吳存金強調，議員能夠苦民所苦，市府會堅持簡政輕稅，市府會按客觀地價資料及多數主張持平的意見，送達地評會作專業判斷。地價評議委員會預計12月16日召開，將秉持公平、公正、專業評定地價，請市民放心稅基的評估，應該會有讓大家滿意的答覆。