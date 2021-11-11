雲林縣長張麗善今（11日）首次在縣議會總質詢公開說明，林內焚化爐將不燒垃圾，未來將以永續發展考量，轉型處理農業廢料；因廠內原本就有發電設施，將作為生質能發電用，縣府已委由專家學者研究，確定後會向縣民公布。

雲林縣每日產生300公噸垃圾，受外縣市焚化爐歲修影響，目前只能外運50公噸。不過，去年縣府引進「零廢棄資源化系統」（ZWS）效果不錯，100公噸垃圾可以做成45公噸燃料棒，預估只要燃料棒賣得順利，每天最高可處理150公噸垃圾

張麗善表示，明年還會再引進一套移動式的零廢棄資源化系統；六輕焚化爐明年擴增燃燒量也會從300公噸變400公噸，其中100公噸空間提供給縣府，林內焚化爐不須再做為焚化爐使用，可轉為其他用途。

她說，目前正委請專家學者包括環保團隊協助規畫轉型營運，已快到期末報告階段， 明年初就可以擬出更成熟的方案，讓所有鄉親知道林內焚化爐未來的轉型，朝向配合聯合國的「永續發展指標」（SDGs）作為生質能源設備，循環再利用農廢料，價值性和利用性更高。

張麗善指出，林內焚化爐的內部以前就有發電設計，不過未來不管怎麼轉型，還是要再向中央爭取經費整修。該焚化爐建好迄今16年雖未啟用，但縣府仍需編列預算維護，上任至今已支出3億餘元。

縣議員鍾明馨11日問及是否會做廚餘處理，張麗善表示，縣內廚餘有化製廠及台塑南亞資源回收場做成有機資材，完全不需要用到林內焚化爐。