工業總會理事長王文淵11日當面向總統蔡英文直陳，各種能源都有優缺點，在能源使用結構上應該要考慮有所改變，並引述美國麻省理工學院核工系教授布吉諾（Jacopo Buongiorno）表示，台灣土地面積非常小，能源不可能只仰賴進口，更不合適發展風力發電及太陽能等綠能。

工總11日舉辦工業節大會，蔡英文受邀出席。王文淵致詞時先是讚揚今年至今台灣經濟與產業都有相當好表現，進出口規模都創新高，要歸功蔡總統卓越領導、執政團隊努力、產業先進奮鬥與打拼，面對全球節能減碳趨勢，期望產業發展，應該兼顧經濟成長與環境保護，創造永續發展的環境。

王文淵接著話鋒一轉指出，而循環經濟是目前產業節能減碳最有效方式，這點經部的部分主管也有同感，但在能源使用結構上也應該要考慮有所改變，事實上，各種能源都有其優缺點，如風電雖屬於綠能，但也有低頻噪音等另類污染，造成海陸生態的嚴重影響，這在歐美地區，都已經發生，也正在移除一部分風力發電機。

王文淵引述MIT核工系教授布吉諾表示，台灣土地面積非常小，能源不可能只仰賴進口，更不合適發展風力發電及太陽能等綠能，值得我們三思。

王文淵還說，在推動能源使用結構的改變時，也要考慮到成本的問題。至於碳稅，據聞台灣某些團體建議每噸徵收10美元，但是參考鄰近國家，像日本每噸預定微收2.61美元、新加坡徵3.71美元，台灣要保有國際競爭力，實在沒有條件比他們徵收的更高。

針對疫情，王文淵表示，全球疫情蔓延將近兩年，台灣在政府與國人共同努力下有效控制疫情，因此，建議防疫優先、安全無虞前提下，應逐步放鬆邊境管制，讓商務往來以及人員流動正常化，台商也可順利返鄉過年。

最後，王文淵也呼籲產業界，積極推動循環經濟節能減碳，並帶動供應鏈，希望2050年達到碳中和願景。