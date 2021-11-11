保瑞（6472）受惠國際委託研發暨生產服務CDMO的併購綜效持續發酵，帶動前三季EPS 9.01元，年增321.03％；累計前10月營收41.64億元，年增225.6％，法人看好全年有挑戰50億元大關機會。

營運表現耀眼的保瑞，Ｑ3營收11.89億，年成長率199.36％，EPS 2.02元，年增146.34％；累計前9月EPS 9.01元，預計今年將可大賺一個股本以上。

保瑞表示，今年第三季的單季營收持平成長，受惠國際委託研發暨生產服務CDMO的併購綜效持續發酵，多項合作計畫進行中；輔以康是鉀持續性藥效錠(Const-K)與瑞多寧緩釋膠囊(Numient)分別取得健保藥價給付資格，未來公司將繼續專注在生產技術與通路拓展的領先優勢，對後續營運抱持樂觀態度。

董事長盛保熙表示 ，CDMO是台灣生技製藥產業進入國際市場相當重要的鑰匙，保瑞收購GSK加拿大廠是台灣製藥產業從2019年迄今唯一的國際併購交易，可見國際併購的困難度。保瑞將藉由國際併購，提升自我的技術、多元的劑型、規模化的產能及專業人才團隊，目前除接受委託製造外，也在全球數十個國家擁有經銷通路的優勢，提供客製多元與一條龍的服務，力拚成為全球製藥供應鏈最佳的合作夥伴。

法人表示，保瑞目前每月營收與去年同期相比，平均約有2倍左右的成長，隨著接廠後從系統到業務各面向皆已進入軌道，後勢營運看好。