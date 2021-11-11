自今年10月15日起，大陸決定對車用尿素等各種商品進行出口管制之後，原本極度依賴從海外進口車用尿素的韓國很快陷入供應危機。為了緩解車用尿素供不應求的問題，韓國政府與大陸等多個國家溝通。在收到韓國緊急求助之後，中方在24小時之內迅速做出回應。

海峽快訊報導，針對韓國車用尿素緊缺的問題，大陸駐韓大使邢海明表示，將從中方層面努力解決該問題。邢海明強調，中國的化肥出口監管措施不針對任何國家，是穩控國內市場必不可少的措施。但是，中國作為韓國重要貿易合作夥伴之一，中國也在努力幫助韓國解決問題。

據報導，截至目前，中韓兩國已經簽署1.8萬噸的尿素訂單，接下來，高達1.8萬噸中國尿素將會陸續抵達韓國，這一關鍵物資的到來能夠救韓國於水火之中。

為了確保車用尿素能夠儘快進入韓國市場，韓國政府正同中方協商，決定縮短車用尿素通關時間，從原本的20天降至3至5天。

韓國政府各部門也在協同行動，利用各種可用手段，確保車用尿素供應不應求問題能夠得到緩解。除了從大陸進口尿素之外，韓國還選擇了越南等其他進口來源。

車用尿素的專業名稱為柴油車尾氣處理液，其可將柴油車尾氣中的氮氧化物轉化成無害的氮氣和水，優化發動機運轉和燃料消耗，使汽車排放的尾氣達到規定標準。而韓國車用尿素生產幾乎全部依賴中國進口。

2015年9月份韓國公佈了新的排放規定，如果車用尿素不足，汽車沒有辦法正常行駛。在這種情況下，如果韓國無法解決車用尿素短缺，韓國的交通業、物流業都會受到影響。外界預測，韓國企業尿素庫存最早或在本月底耗盡。

人民網此前報導指出，中國是全球尿素產品的主要供應國，自今年10月起，中國對車用尿素專用原料實行出口管制。由於尿素溶液緊缺現象持續，韓國物流行業面臨衝擊，韓國貨運工會「韓國貨物連帶本部」11月9日表示，將從本月末起開始進入首輪大罷工，從下月開始實施第二輪大罷工。