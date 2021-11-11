許多人在外租房子的都害怕遇到惡房東、擔心被扣押金，而房東在把房子出租時也怕遇到素質不佳、不定時交租的房客，房客在租屋時有什麼技巧呢？房東在出租房屋前該怎麼制定租金及找到合適的房客呢？由永慶房屋房地產專家來做專業的解答。

當房東大不易 永慶房屋包租代管更有保障

房東要將自己的房屋出租時，該怎麼制訂房屋的租金呢？又要怎麼避免遇到惡房客呢？永慶房屋客法部經理陳繼先表示：「建議房東可以先上各大網站查看相似條件的物件租金大約落在哪，作為參考的依據，同時要考慮是否包含管理費、清潔費等等，也要了解房東和房客的權益義務。除了避免違反法令之外，在未來若發生租屋糾紛時，才能透過法條保護自己，這些都是必備的功課。」

當房東不簡單！需花費心力整理屋況、約時間帶看、找房客，出租後還要擔心收不到房租的問題發生，永慶房屋不只是圓滿買賣房屋的最佳推手，也了解許多房東出租時的擔憂，因此提供包租代管的服務，房東只要委託永慶房屋進行包租代管服務之後，會有專員代理房東處理出租大小事，物件也會有更多的曝光資源，解決房東煩惱找不到房客、收不到租金等問題，讓房東們可以安心過上收租的生活。

租屋新手注意事項一次搞懂

租屋族在租房子時最重要的就是要看清楚租賃契約內容！許多租屋族因輕忽租賃契約的內容，而導致自己的權益受損。在進行簽約前需確認租屋地址跟實際房屋座落相符，以及租金、各項費用的計費方式，租期、繳付租金方式、房東所附加的相關配備，也要確認房東就是房屋的所有權人，以免在不知情的情況下，變成二房東租屋的房客，因此在正式簽約前，雙方權利義務都應明訂清楚，以免後續發生糾紛。

租屋前事先了解周遭的環境也是一大重點，若是通勤族則要留意捷運、公車站與租屋處的距離，還有附近的生活便利性、治安狀況等等，建議可以在不同時間到租屋處附近觀察，替租屋安全多一層把關。

陳繼先經理說明：「在租屋時為了保障自身權益，建議可以找具有口碑的品牌，永慶房屋針對包租代管之房東及房客從管理、曝光、法律諮詢到履約保證一次到位，房客的押金及房租都直接匯入銀行信託專戶，由第三方公正管理，雙雙保障房東和房客的權益。」