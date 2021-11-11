為拚數位金融，元大金火力全開。截至目前為止，元大金旗下擁有專屬APP可供下單、網路交易的子公司，合計證券、銀行、投信、人壽、期貨、證金等，總共有6家，佔元大金旗下9家子公司比重高達三分之二，不僅成為國內金控集團旗下子公司擁有專屬的交易APP最多的一家，其中元大證券的「投資先生」APP，上市三年已有近280萬人次的下載量，是券商最夯的APP。

元大金指出，疫情加速金融業者數位金融服務發展，線上服務對數位理財尤其重要，尤其是現在客戶的線上交易已大半用手機取代電腦，此時APP就非常重要，已成為重要的交易利器，帶領客戶探索數位理財。

元大金可說是國內泛證券體系布局最完整、戰力最強的金控，包括元大金旗下的元大證券、投信、期貨、證金，都居龍頭地位，除了獲利及市佔龍頭之外，這些公司也不敢對數位化掉以輕心，因此發展專屬的APP來攻數位服務。

元大金旗下的上述六大子公司的專屬交易APP裡，其中，元大證券的「投資先生」APP最為知名，身為券商領頭羊的元大證券，所推出的「投資先生」APP在股民之中一樣高人氣，是下載量最大的「智能選股下單神器」。對於這個APP的亮點，元大證券指出，有別於傳統工具，「投資先生」APP不僅將選股、看盤、下單三大功能合而為一，更提供「客製化選股策略」、「投顧研究報告」、「投資模擬平台」等多元服務，大幅領先業界。

尤其是在在介面上，以人性化、扁平化為宗旨，簡明的動線設計還獲得經濟部智慧財產局的12項專利肯定，上市屆滿3年，已累計近280萬下載次數，使「投資先生」在台灣成為家喻戶曉的投資工具。

繼上述證券的「投資先生APP」之後，元大投信也開發出「元大基金先生」APP，是國內首個整合共同基金與ETF產品服務的行動應用程式。

對此元大投信指出，「元大基金先生」APP介面以「簡易、直覺、快速」為設計精神，突破傳統九宮格式設計，並將使用者常用的查詢、交易、庫存管理等步驟極簡化，新手都能簡易上手，還獨家提供「ETF配息紀錄查詢」功能，只要領過元大ETF配息的投資人，就能查詢個人過去參與元大ETF配息歷史明細，有效幫助領息族規劃生活現金支出，同時結合投資人最常用的功能，將投資人挑選基金與ETF時參考的重要資訊整合，解決需多方查詢資訊的不便。

元大銀行除了行動銀行APP之外，則主打「百元小額投資」、「日日扣」和「數位理財生態圈」號召。元大銀行數據分析團隊數據顯示，截至今年9月底，元大銀行行動銀行基金整體交易戶數年增512％，目前正持續推動「全通路數位投資理財服務」，打造「無斷點」的數位化體驗，以數位理財生態圈的概念，提供年輕世代可負擔的小額投資服務，以及以小資族為主力的優質基金「百元投資」及「日日扣」投資。

元大期貨則是推出「iTRADER交際達人」 APP來打造全新線上交易平台，是業界首創自行研發的期權電腦下單軟體，不僅建置全新獨立高速線路，視窗介面更可自由拖曳組合，達到一屏多工的效果，搭配獨家開發的畫線下單技術、長效雲端掛單等功能，讓客戶在元大享有交易體驗再進化。

元大期貨指出，「iTRADER交易達人」橫跨11家交易所，可交易700項期權商品，搭配獨立交易線路與最新獨家技術研發，讓客戶可以自由拖曳視窗版塊，讓原本各別獨立開啟的視窗整合單一，並推出業界最長達30天的長效雲端掛單，當價格觸發就可自動執行交易，幫助客戶24小時監控。

元大證金則主打存股借金，推出專屬的APP。目前元大證金是全台唯一證券金融公司，提供便捷的股票擔保放款業務，免臨櫃線上開戶、簡單步驟、快速審核並利用線上APP申請，讓投資人能「今日匯撥申請，明日資金到帳」，利用股票庫存當擔保品，解決短期融通需求或存股理財，目前更提供專案標的1.56％優惠利率，免開辦費、隨借隨還，更可即時線上賣出償還，資金運用彈性，比起向銀行借錢還划算。

元大人壽除了有自家的投保APP之外，亦以「夢想進行市」為主題，搭配有趣的動畫與客製角色，讓金融小白與有理財需求的族群，認識年金保險重要性，並打造良好財務配置。