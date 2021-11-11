受到天然氣供不應求鼓舞，俄羅斯股市今年持續走強，年來至11月10日止，俄羅斯指數漲幅逾3成，其表現在全球主要股市中名列前茅，對於俄股後市，法人也續看好。

百達投顧指出，以往投資人將能源與俄羅斯股、盧布作高度連結，但近五年俄羅斯在經過嚴謹財政政策控管能源出口獲益，增強外匯儲備後已經有明顯的結構性變化。當疫情最嚴峻時，油價出現劇烈波動，盧布卻相對的穩定。顯示出俄羅斯新的貨幣政策已跳脫以往，不再隨油價波動，而內需產業收入與薪資支出都是盧布，若盧布價格能夠走穩，對其內需產業評價提升相當有助益。

對於俄股今年的好表現，百達投顧表示，油價走升、歐洲天然氣飆漲確實是俄羅斯今年重要題材，不過今年俄羅斯漲幅最猛烈的重要權值股其實是線上券商TCS集團，今年以來漲幅超過200％，此也代表俄羅斯內需題材也扮演相當重要角色。

野村大俄羅斯基金經理人劉佳奇表示，原油期貨價格波動，在 OPEC +力抗來自美政府的壓力，決議維持原油增產協議後，日前原油期貨價格仍走跌，惟在季節性需求推升下，油價可望維持在相對高檔。俄羅斯國內景氣復甦受變種病毒的影響減弱，加上國際油價及原物料價格上漲，短期將提供有利支撐，此外，目前預估2021 年企業獲利將大幅成長並可望延續至2022 年，有利於俄羅斯企業提高股利發放帶動股市上漲，產業方面看好能源(天然氣、大型能源商)類股以及金融類股表現。