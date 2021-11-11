信義房屋(9940)11日舉辦線上法說會，第三季國內疫情趨緩下，遞延買氣湧現，信義房屋挾著國內房市龍頭品牌的優勢，迅速擺脫第二季的疫情衝擊，在預售屋及中古屋協助客戶成交的表現均有所成長。除了「剛性」、「置產」二大需求更加明顯，商用不動產大型交易規模提高亦推升營收表現。

無錫「山水嘉庭」案自6月開始交屋認列營收，單季營收貢獻15.79億元，使得信義房屋第三季合併營收達53.69億元、營業利益8.88億元，分別較去年同期成長47.24%及24.64%，而歸屬本公司業主稅後淨利為7.25億元，同比成長30.29%，每股盈餘為0.98元；同比成長78.70%，每股盈餘2.27元。前三季合併營收則達到130.92億元、營業利益20.84億元，分別較去年同期成長46.45%及60.89%，歸屬本公司稅後淨利16.76億元，同比成長78.70%，每股盈餘2.27元。

信義房屋表示，因第二季的疫情急遽升溫而受到壓抑的買氣，也隨著疫情趨緩而解封與釋放。信義房屋在此波疫情之前也積極布局，除了啟動數位轉型計畫以及持續升級分店及案場防疫措施與設備外，更發展出線上賞屋、線上直播帶看及線上簽約等零接觸接待服務流程，及時在第三季服務轉型以方便客戶購售屋，因而不論代銷來人或仲介帶看量皆顯著增加。

信義開發於板橋435藝文特區推出的「嘉和」案及「嘉品」案已分別於9月及11月完銷，從選地、產品設計規劃、建築工法的用心與社區營造的投入，加上信義品牌的加持，使得兩案獲得消費者的高度肯定，成交單價也反映了客戶對建案的價值認同。

「嘉和」案及「嘉品」案分別預計於2022年9月及2024年9月開始交屋及認列營收獲利。大陸無錫的「山水嘉庭」案已於第2季完工，第三季交屋108套並貢獻營收15.79億元，開發事業營收同比成長705.82%。「山水嘉庭」案第三季新增銷售32套，全案目前累計已銷售369 套(銷售率61%)。

為加強「山水嘉庭」案的銷售力道，下季將會善用上半年已在市場及目標客群形成認同感與肯定等影響，強化已購、已交付業主和未購客戶的認同口碑，緊扣區域價值動態成長，凸顯「熟人社區」獨特性，藉由不同區位的戶型、樓位等組合推售，提升影響力、加快去化流量。