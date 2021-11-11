台股今年漲幅逾18％，上市櫃公司2022年若想持續獲得投資人的資金青睞，金管會提醒要作二件事，一是2022年財報將揭露ESG量化及具體內容，二是企業社會責任報告書將更名為永續報告書，且明年增加化學工業及金融保險業的永續報告書要取得第三方驗證，證期局副局長郭佳君表示，國際趨勢及投資人越來越重視ESG，揭露越清楚的公司將更能得到投資人的肯定。

金管會11日表示，基於企業社會責任（ESG）受全球高度重視，為營造健全ESG生態，以強化企業永續經營及資本市場競爭力，在2020年8月25日已發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，規劃多項強化ESG資訊揭露相關措施，以提升資訊揭露品質，並透過資訊揭露促使企業重視ESG議題及強化其永續發展的能力。

金管會提醒上市櫃公司，有二項重要措施是2022年要上路，應提早準備因應，一即是強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊。金管會已預告修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，並沒有反對或修正意見，條文將在年底前發布，這次增訂ESG資訊揭露揭露指引，引導公司揭露較為重要的環境及社會議題，如在環境方面，揭露溫室氣體排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管之佔比）等更為具體明確及量化的內容，以實踐企業永續發展的目標。

郭佳君表示，無法揭露具體數字的公司要說明，證交所亦會出具範本供上市櫃公司參考，揭露較佳的公司除了公司評鑑分數會較高外，未來永續報告亦將揭露相關的內容，明年財報應可算是預作準備。

二是擴大上市櫃公司CSR報告書取得第三方驗證的範圍。2022年將配合國際發展趨勢，將CSR報告書修改名稱為永續報告書（Sustainability Report or ESG Report）外，並擴大CSR報告書應取得第三方驗證之範圍，增納化學工業及金融保險業CSR報告書應取得第三方驗證，並明定其應取得之驗證內容。另為與國際接軌，將在公司治理評鑑提供加分，鼓勵企業發布英文版永續報告書。

二項措施將在2022年度實施，請企業及早因應，金管會表示將持續關注國際發展趨勢及國內企業執行情形，適時研議相關強化措施，以強化我國資本市場永續生態圈，提升我國資本市場競爭力。