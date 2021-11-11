大陸外交部發言人汪文斌今（11日）主持例行記者會，對於12日將舉行的亞太經濟合作會議（APEC）線上峰會，汪文斌表示，大陸是亞太重要成員，高度重視亞太經合組織作為亞太地區重要經濟合作平台的作用。
亞太經濟合作會議（APEC）將於12日舉行線上峰會，大陸外交部發言人華春瑩昨天宣布，大陸國家主席習近平將於12日，在北京以視訊方式出席APEC織第28次領導人非正式會議並發表重要講話。
汪文斌表示，當前全球疫情起伏反复，經濟復甦面臨許多挑戰，全球抗疫和經濟復甦合作進入關鍵階段。大陸是亞太重要成員，高度重視亞太經合組織作為亞太地區重要經濟合作平台的作用，陸方期待亞太各方秉持亞太命運共同體理念，推動落實2040年亞太經合組織布特拉加亞願景，為亞太和全球抗擊疫情和經濟可持續復甦進程注入強勁動力，為亞太共同發展繁榮作出積極貢獻。中方願同各方一道努力，推動此次會議取得積極成果。
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