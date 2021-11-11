大陸《瀟湘晨報》微信公號11日報導，「起拍價120萬元（人民幣，下同），保證金24萬元，增價幅度6000元。」11月10日，位於江蘇蘇州的一處「凶宅」已第二次流拍。值得一提的是，在拍賣前一天，該房屋內進行了24小時的試睡直播，引發大量關注。

在江蘇司法拍賣平台一則拍賣公告顯示，一處位於蘇州吳江區建築面積為82.58平方米房產於2021年11月10日10時開拍，截至時間為2021年11月11日10時。起拍價120萬元，保證金24萬元，增價幅度6000元。此次拍賣僅提供VR看樣，拍賣VR、照片僅供參考，不動產現狀（室內家具、家電）以交付時為準。

在「特別說明」中提及該房屋內發生過燒炭自殺死人事件。也正因為房屋的特殊性，引發了不少人關注，不過截至9日下午6點，有270人設置提醒，3.9萬次圍觀，卻無人報名參拍。據介紹，該標的擬進行二次拍賣，當次拍賣流拍的，進行下一次拍賣；當次拍賣成交的，後續拍賣自動取消。

據報導，11月9日上午10點，首次凶宅試睡直播正式開啟，法官和試睡員一起來到該處房屋，直播間裡圍觀人數不斷在增加，至下午6點4.1萬觀看，提起凶宅不免讓人望而卻步，受好奇心驅使的圍觀者紛紛詢問試睡直播的原因、試睡員的心理狀態、凶案發生的原因以及拍賣的相關問題。

江蘇省蘇州市吳中區法院法官介紹，所謂凶宅，按照傳統觀念來說是指發生過非正常死亡事件的房屋，具體到這次拍賣的房屋，是因為房主生前賭博欠下了一些債務，最後選擇在自己的房子中燒炭自殺，「作為其遺產的一部分，該房屋由房主的妻子和小孩繼承，目前也仍在正常居住中。」法官表示，後來債主起訴到法院，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，這處房產作為遺產中重要的部分進拍賣。

而之所以與拍賣平台一起發起這場凶宅試睡直播，目的就是為了營造「凶宅不凶」的氛圍。法官解釋，這種特殊的房屋在交易當中很容易引起糾紛，有些出賣人會故意隱瞞房屋情況，買受人得知後往往不能接受，但是司法拍賣是秉承公開、公平、公正的原則，在拍賣公告中明確告知房產的詳細情況、評估報告、周邊情況和存在的瑕疵，充分保障意向購買者的知情權。法官介紹，該房屋市場價在180萬左右，目前的起拍價只有120萬，比市場價低了1／3。

據報導，這並不是江蘇首次拍賣凶宅，此前有過成交案例。2018年南京一套市場價1236萬元的三層別墅起拍價只要435萬元。從2014年第一次拍賣起，該房屋房價一直在下跌。原因便是在這套別墅的地下車庫曾發生過一起震驚南京的命案。最終經過138輪競拍以786萬元成交。

據報導，一男子因一場烏龍被認定為一起車禍的死者，他和妻子馮某獲得消息後，為了騙取保險，將計就計。於是，男子躲了起來，妻子則開始辦理丈夫的戶籍註銷及保險賠償等事宜。在戶籍被註銷後，男子回來找妻子，多次向她和家人討要護照。因擔心騙取保險金的事情敗露，受到牽連不願交還護照，導致雙方關係進一步惡化。後男子被岳父和妻子殺害並碎屍。