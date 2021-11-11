華碩(2357)與台南市政府宣布台灣第一個採用混合雲架構的「城市動態影像AI感知平台」正式啟用。透過彈性調度雲端資源、搭配5G與AI辨識技術，可快速進行影像分析，即時支援市政決策。疫情時期，更於此平台試辦「社交距離與口罩偵測」、「景點人流辨識」與「市區路段車流影像即時分析」等應用，辨識準確率高達98%，逐步建構智慧營運核心(IOC Intelligent of Operation Center)，實現數位治理。

台南城市動態影像AI感知平台以華碩雲端架構軟體中心(OCIS)所開發的ASUS Cloud Infra為基礎，透過混合雲架構結合台灣AI雲(TWCC)資源，具備應用上的靈活性，可進行資源最佳化配置。例如AI訓練需求置於TWCC，城市動態影像AI感知平台則聚焦推論應用與城市儀表板的呈現；經由冷熱資料的分流，需長期保存的資料存放在公有雲，亦大幅節省硬體建置費用，資源將可有效運用於AI應用；平台還以無人機結合5G模組蒐集城市影像，可即時傳輸進行影像串流AI分析，並同步呈現於平台城市儀表板，作為城市治理參考。

華碩雲端總經理吳漢章表示，「華碩電腦雲端暨AI台南研發中心成立至今，已相繼合作智慧路邊停車試驗場域、智慧城市大數據服務分析驗證計畫，很榮幸與台南市於智慧城市領域再次創新，首創AI平台結合TWCC的混合雲架構，依據不同需求有效運用資源，並快速發展AI應用，打造數據驅動的智慧新應用，建立智慧城市治理新應用典範。」