30歲女星郭書瑤（瑤瑤）雖然有張稚氣童顏和E級好身材，但靠著實力在戲劇圈站穩腳步，私下也勤學跳舞才藝，今（11日）在社群平台分享練舞的影片，網友不只稱讚肢體動作明顯進步，也讚美她的身材很惹火。

郭書瑤今在IG上傳兩段影片，分別是與女老師共舞及獨舞，畫面中，她放下一頭及胸長髮，身穿運動內衣和緊身褲，飽滿上圍藏不住，緊緻的下肢線條也一覽無遺。郭書瑤跟隨音樂旋律，不停地擺動身體，再從撫臀一路摸到側胸，舞姿相當性感、撩人，最後來個甩臀精準卡點，成功將舞蹈完美演出，令郭書瑤滿意地燦笑，在貼文中表示：「哈妹跳完的聲音也太可愛了，短短十幾秒覺得很充實，喜歡～」

許多網友看完郭書瑤的練舞片，紛紛留言稱讚：「比上次又更有power了」、「肌肉線條很美」、「十幾秒快要全世界了」、「很震撼」、「超厲害的」，藝人曾之喬、這群人董仔也分別直呼：「好狠」、「好好看」。

郭書瑤最近和蔡凡熙主演浪漫喜劇片《再說一次我願意》，出席首映會時被問到對求婚的想法，她表示絕對不准男友在大庭廣眾之下跟她求婚，「夠了解我的話應該不會這樣吧，因為我會很害怕」，她說因為看到身邊很多好姊妹被求婚，都是準備好的男方帥帥出場，女生幾乎都是在沒準備好的情況下還要被拍下哭花臉的畫面，「我希望他可以選在我妝髮好的時候求婚」。