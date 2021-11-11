參考消息網報導指稱，新加坡《聯合早報》網站近日消息稱，美國蘋果公司與大陸的寧德時代和比亞迪就其計畫中的電動車電池供應展開的談判，很大程度已陷入僵局，因為他們拒絕單純為了服務蘋果而成立專屬團隊並在美國建廠。

新媒援引路透報導稱，消息人士稱，這些公司在過去2個月的某個時候通知蘋果，他們無法滿足其要求。但據一位消息人士指出，蘋果並沒有放棄與寧德時代或比亞迪恢復談判的希望。

報導指出，大陸電池製造商在研發磷酸鐵鋰（LFP）電池方面比競爭對手更先進，這種電池的生產成本更低。消息人士此前曾表示，蘋果青睞這種電池技術。

據報導，寧德時代一直不願意在美國建廠，由於難以找到足夠的人力，寧德時代還發現不可能成立一個單獨的產品開發團隊，專門與蘋果合作。比亞迪拒絕建立一個新的工廠和團隊，只專注於為蘋果供貨。比亞迪在美國加州蘭開斯特有一家磷酸鐵電池廠。

消息人士說，磋商停滯意味著蘋果公司一直在考慮日本的電池製造商，該公司本月派了一批人去日本，松下電器是蘋果正在考慮的公司之一。