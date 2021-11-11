楊惠絜近日推出首支單曲〈原來愛你只是一場夢〉。（音圓唱片提供）

台語新人楊惠絜的首支單曲〈原來愛你只是一場夢〉，是公視與民視合作的金鐘大戲《孟婆客棧》片尾曲，歌曲隨著該劇播出深受觀眾喜愛，反映出乎意料熱烈，讓楊惠絜近乎一夜成名；楊惠絜形象有別於一般台語歌手的苦情風，不僅穿著亮麗、入時，更擔任歌唱班老師、教育英才，文化大學音樂系畢業的楊惠絜表示，自己當年無心插柳走上歌唱教學之路，一方面熱愛歌唱，二來在教導學生過程中找到成就感。

48歲楊惠絜保養得宜，身材穠纖合度，外型看起來像20多歲玉女，其實她已有兩個青春期的兒子，曾被媒體封為是培育「小江蕙」、「小許富凱」的名師，對此楊惠絜直說：「不敢當，自己只當是跟愛唱歌的人教學相長。」

她是江蕙（二姊）的粉絲，致力兒童歌唱教學也是受到偶像影響，「二姊可以唱的歌太多，卻在封麥演唱會上，選唱台語老歌段落，當時她說『再不唱就失傳了』，讓台下的我感動到熱淚盈眶」，江蕙當時唱的就是〈難忘的鳳凰橋〉、〈飄浪之女〉等台語歌，用一己影響力和寶貴時段，讓經典古曲被看見。