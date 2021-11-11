勞動部長許銘春（左一）11日特到台中競賽會場為選手加油打氣。（陳世宗攝）

第51屆全國技能競賽於全國各地展開，青年組17職類在勞動部勞動力發展署中彰投分署登場。勞動部長許銘春11日特到台中競賽會場為選手加油打氣；她強調透過競賽舉辦讓青年學子可認識職業技能的重要性，進而透過學習技能、參與競賽來翻轉職涯。

第51屆全國技能競賽因疫情採分地分流辦理，11月9日至13日計有機電整合、CNC銑床、汽車技術、汽車噴漆、家具木工、門窗木工等13職類；另有新開辦的行動應用開發、機器人系統整合、建築資訊模型及工業設計技術4職類，共計17職類於中彰投分署舉辦，是本屆全國技能競賽辦理職類數最多的競賽場。

主辦單位指出，獲得本次全國技能競賽的前三名優勝選手，將取得國手選拔賽資格，有機會角逐成為國手，代表國家參加有技能界奧運之稱的「國際技能競賽」，成為未來的技職之光。

許銘春表示，台灣向來都有尊重專業技術人才的傳統，專業技術人才在台灣社會被尊稱為「師傅」，這是因台灣社會很早以前就理解到，社會和經濟的發展，都要靠這一批默默在技術領域上傳承、精進、創新的「師傅」；為讓國人重視技職精神勞動部每年都會辦理全國技能競賽，今年共辦理青年組57個職類，青少年組12個職類。

許銘春部長巡視過程中與「建築舖面」及「砌磚」職類世界優勝得主—趙昱翔、許雍一起體驗「做愛心」，用磁磚拼貼出絢麗的貼畫，並與「家具木工」職類世界金牌—鄭欽豪現場製作木工刨製手工玫瑰花；並由「汽車板金」職類世界銀牌—顏翔昱及「汽車噴漆」職類世界金牌—楊婷喻，說明汽車板金及噴漆標準作業流程。

中彰投分署長林淑媛說，分署的訓練場具有完善的訓練機具設備，加上在經驗豐富的訓練師指導之下，歷屆參賽都獲得優異的成績，本次派出70位選手角逐19職類競賽，也在新增的「機器人系統整合」及「建築資訊模型」職類首次出戰。