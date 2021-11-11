衛福部長陳時中近來被爆出室內違規吸菸，他今天在疫情指揮中心記者會上對此表示「大家也知道我有抽菸，當天有沒有抽菸我不記得」，並未正面回應是否確有此事。國健署表示，根據《菸害防制法》，如經查證有室內吸菸違規事實，可依法處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

針對陳時中部長疑似違規於室內吸菸一事，國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，據媒體報導揭露的影片，並未看到吸菸行為；一般來說如果在室內餐飲場所吸菸，可能違反《菸害防制法》第15條，可依第31條處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

但有些情況並不構成裁罰條件，呂孟穎舉例，有些餐飲場所可能設有室內吸菸室，或是餐廳本身為半戶外空間，這些都不構成違規。

呂孟穎表示，如發現有民眾室內吸菸涉違規情形，可向地方衛生局提供照片或影片，地方衛生局會確認其身分及場所，若有違規事實將逕行裁罰；《菸害防制法》並無針對時效性做規範，過去的違規事實也可能遭罰，但呂孟穎提醒「一罪不二罰」，同一事件僅會開罰一次。

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