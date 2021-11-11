法務部。（報系資料照）

百萬網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake（深度偽造）」技術，將網紅、民代等女性公眾人物「換臉」製作色情片並銷售，引發各界關注。法務部強調將修法嚴懲，並在1個月內將修法草案送行政院。法務部已決定在《刑法》妨害秘密罪、妨害電腦使用罪2罪中，加入深偽犯罪的型態，依照犯罪者偽造、轉傳、意圖販售營利等不同構成要件，分別加重處罰。法務部將在下周五（19日）前將修法草案送行政院審查。

法務部規畫將深偽犯罪的處罰類型，分別在《刑法》妨害秘密罪、使用電腦使用罪2罪設罰責及刑度，其中製作「換臉」色情片部分，是列在妨害秘密罪章規範，並依照涉嫌人涉犯偽造、轉傳、意圖營利販售等不同的構成要件，各別加重處罰。至於單純合成的深偽犯罪，不涉及淫片，則列入妨害電腦使用罪處罰。

此外，為避免深偽技術在選舉期間被利用作為操弄選舉的工具，法務部則建議主管機關中選會修正《選罷法》，增訂相關罰責。

法務部11月2日由政務次長陳明堂邀集學者、律師、法官、國家通訊傳播委員會、刑事局、調查局人員舉行「刑法研究修正小組會議」，會中確認「深偽」犯罪型態、構成要件後，擬在相關法律中上修至最高刑度。

法務部官員認為，此種深偽影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場，到操縱民主選舉結果，其破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，確實現行法制處罰太輕，難收懲治實效，有必要加重刑責。