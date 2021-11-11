11月5日光洋科（1785）董事會決議解任原董事長馬堅勇職務！光洋科股權之爭正式開戰，新董事長王炯棻因此遭譏是禿鷹，對此，王炯棻不慍不火的回應說，「我不是禿鷹，我是獵鷹」，強調11月5日董事會當日提出擬在12月27日提前召開股臨會全面改選的是前董事長馬堅勇，王炯棻還當場播出當日的錄音檔，反問對方「到底是誰突襲誰？」，並一再強調「一切有錄音為證」！

光洋科經營權之爭再延燒，11日主場改由新任董事長王炯棻掌控，王炯棻在記者會上指出，目前的爭議焦點就是玉璟公司的合法代表人到底是誰。為了為自己正名，王炯棻還原當日場景，強調玉璟公司合法改派代表人為王炯棻，該案已在11月5日的董事會中，經馬堅勇及在場普華法律事務所律師確認。當日代表出席的人就是新代表人王炯棻，至於以視訊出席的原代表人經卓穎，在經確認無代表資格後，也遭會務人員下線！

王炯棻強調，馬堅勇因於11月5日遭發現在110年第二季財報附註揭露內容、110年第三季財報附註預定揭露內容與光洋科和新創環保公司間合約嚴重相左，有虛偽、隱匿的情事，再加上未經董事會決議，即擅自與新創環保公司簽訂增補協議，損及光洋科及股東權益，且未向簽證會計師揭露，致公司陷於財報隱匿不實之法律風險，有緊急情事及正當理由解任馬堅勇董事長職務，現場所有董事對於程序並未提出異議，且充分討論後進行表決，馬堅勇全程在場討論並參與投票，「這些也都有錄音為證」！