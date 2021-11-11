台灣馬自達11日推出2022年式NEW MAZDA3，導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS），以及琉光金新色與融合黑色設計元素的全新Carbon Edition車型，前瞻安全科技與熱血駕馭風格兼備。2022年式NEW MAZDA3以全新車型命名原則與全球市場接軌，Sedan車型以接單生產方式提供78.8萬元的20S車型選擇，Sedan / Hatchback常販車型正式售價分別為：20S Carbon Edition 85.8萬元/86.8萬元，20S Premium 92.8萬元/93.8萬元，20S Signature Sedan / Hatchback車型皆為99.8萬元。20S Signature可享加價1萬元專屬選配Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈，風格獨具且流露優雅品味。

台灣馬自達表示，2022年式NEW MAZDA3即日起展開接單作業，預計於2022年1月中開始陸續交車。